Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya Sırbistan’ın!

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenen Sırbistan, üçüncü oldu.
İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bronz madalya müsabakasında son CEV Avrupa Şampiyonası finalisti Sırbistan ile Polonya karşılaştı.
Rakibini 25-21, 25-19, 15-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Sırbistan, organizasyonu üçüncü tamamladı.
Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2019'da altın, 2007, 2021 ve 2023'te gümüş madalya elde eden Sırbistan, 2015'in ardından ikinci kez bronz madalyayı ülkesine götürmüş oldu.