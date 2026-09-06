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Giriş Tarihi: 6.09.2026 18:30

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya Sırbistan'ın!

Sırbistan, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Polonya karşısında 3-1 kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

AA
Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya Sırbistan’ın!
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenen Sırbistan, üçüncü oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bronz madalya müsabakasında son CEV Avrupa Şampiyonası finalisti Sırbistan ile Polonya karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-19, 15-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Sırbistan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2019'da altın, 2007, 2021 ve 2023'te gümüş madalya elde eden Sırbistan, 2015'in ardından ikinci kez bronz madalyayı ülkesine götürmüş oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#POLONYA #SIRBİSTAN #AVRUPA ŞAMPİYONASI

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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya Sırbistan'ın!
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