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Giriş Tarihi: 7.09.2026 00:05

Eda Erdem: Belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık!

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

İHA
Eda Erdem: Belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, salondaki seyirci inancının kendilerini oyuna döndürdüklerini söyleyerek, "Takım olarak yazın başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık. Çok güzel bir atmosfer içinde maçı oynadık" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. kez şampiyon oldu. Şampiyonluktan dolayı çok gururlu olduklarını belirten milli voleybolcu, "Çok mutluyuz. Takım olarak yazın başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içinde maçı oynadık. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bize oyuna geri döndürdü diyebilirim. İtalya'ya karşı2-1'den geri dönüp maçı 3-2 kazandık. İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın üçüncü setinden sonra önemli bir geri dönüş yaptıklarını dile getiren tecrübeli voleybolcu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaprak Erkek ve Derya Cebecioğlu'nun oyundaki performansı dördüncü sete bizi hazırladı. Çok güzel iş çıkardılar. Dördüncü sette de iyi servisler atarak oyuna başladık. Blokta da rakibin önemli oyuncularını hücumda durdurunca avantajı yakaladık. Karar setinde de Elif Şahin'in servis turları, önde Zehra Güneş'in blok turları sonrasında da Melissa Vargas'ın servis turları büyük avantaj oluşturdu. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Sahada oynarken çok çok keyif aldık. İyi orta oyuncuları var, pasörleri hızlı top dağıtıyor. Bizim o kaybettiğimiz setlerde açıkçası biraz fazla basit hata yaptık ve istediğimiz taktikleri oyuna yansıtamadık. Kazandığımız setlerde, özellikle dördüncü set ve karar seti her şeyi neredeyse kusursuza yakın yaptık diyebilirim."

Şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas'la ilgili konuşan Kapan Eda Erdem, "Vargas, çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir takım arkadaşı. Nerede, nasıl, ne zaman performans göstermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Çok güzel oynadı. Çok güzel yüreğini ortaya koydu. Biz de ona her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #EDA ERDEM #MELİSSA VARGAS #ELİF ŞAHİN #ZEHRA GÜNEŞ #FİLENİN SULTANLARI

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Eda Erdem: Belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık!
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