Eze eze finaldeyiz!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyonu olduğu Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0'lık skorla darmadağın edip adını finale yazdırmayı başardı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarın büyük desteğiyle parkeye çıkan Filenin Sultanları, hem hücum hem de savunmadaki üstünlüğüyle turnuvada düne kadar 7 maçta yalnızca 2 set kaybeden rakibine adeta nefes aldırmadı. İlk seti Eda Erdem ve Melissa Vargas'ın başarılı performansıyla 25-20 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci sete de iyi başladı. Bu bölümde rakip maça tutunmaya çalışsa da hiç fırsat tanımayan Milliler, ikinci seti 25-19 önde tamamladı. Taraftar desteğini arkasına alan Sultanlar, Sırpların iyice kontrolü kaybetmesiyle üçüncü seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3- 0 galip ayrıldı.



DESTAN YAZMAK İÇİN PARKEDEYİZ

TURNUVA boyunca ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üst üste 2, toplamda ise 4. kez finale yükseldi. Avrupa Şampiyonası'nda bu kez kendi taraftarı önünde bir kez daha kupaya uzanmayı hedefleyen Sultanlar, bugün 19.00'da İtalya karşısında destan yazmak için parkeye çıkacak. Mücadele TRT 1'de.



BU GURUR HEPİMİZİN

Müthiş oyunuyla yarı finalde farkını bir kez daha gösteren kaptan Eda Erdem, İstanbul'da kupayı kaldırmak istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Çok mutlu ve gururluyum. Çok güzel bir turnuva geçiriyoruz. İstanbul'da evimizde oynamak çok keyifli. Bu maçta tribünler çok iyiydi. Rakibe olan baskı çok önemli. Seyircimiz bunu başardı. Özellikle bloklarla rakibin direncini kırdık. Çok az hata yaptık. Çok iyi hazırlandık maça. Bu gurur hepimizin."

VARGAS'I KİM TUTABİLİR!

Türkiye'nin yıldızı Melissa Vargas, dünkü karşılaşmaya da damgasını vurdu. Mücadelede 18 sayı ile en skorer isim olan Vargas, turnuvada toplamda 167 sayıya ulaştı.

BAŞKAN HAD BİLDİRDİ: BURADA İŞ ARAMASIN!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın maç sonrası hedefinde Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic vardı: "Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip araya sokmadığınız kimseler kalmayacak. Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum, burada yaptığı bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bundan sonra Türkiye'de iş aramasın. İlk defa konuşuyorum. Neydi? Efendim, yok devşirme olmuş da... Soruyorum: Boskovic acaba Sırp mı? Kurtagic acaba nereli? Ve Vargas'ın son gecede pasaportu hâlâ Sırptı. Madem böyle bir bakış açın vardı, niye pasaportu Sırbistan pasaportu yaptırdın."

TERZİC GERMEYE ÇALIŞTI

Maç öncesi "Türkiye, yalnızca Türk oyuncularla oynasaydı hiçbir sorun olmazdı. Önceden birden fazla devşirme oyuncuya sahip olmak hayal bile edilemezdi, şu anda Türklerin iki tane var, yakında üç, dört... hatta tüm kadro olabilir" diyen Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic, karşılaşmayı germek için her şeyi yaptı. Sürekli itirazda bulanan Sırp çalıştırıcı, itirazlarını uzatınca sarı kartla cezalandırıldı

BU ZAFERİ HAK ETTİK

FİLENİN Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, oyundan çok memnun olduğunu belirterek kupayı istediklerini ifade etti: "Özellikle teknik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir blok-defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda da açıkçası gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. Kesinlikle Türk taraftarlar da takımım da bu federasyon da herkes bu zaferi çok hak ediyordu."



ANALİZ

Murat ÖZBOSTAN

TESADÜF DEĞİL!

Filenin Sultanları yine yaptı yapacağını… Sırbistan gibi Avrupa voleybolunun güçlü ekiplerinden birini 3-0 yenmek, sadece bir galibiyet değildir. Hele ki bunu baştan sona oyunun hâkimi olarak yapmak, Türkiye'nin Avrupa'daki yerini artık başka bir noktaya taşıdığının göstergesidir. Sultanlar, yarı finalde Sırbistan'a adeta oyun oynatmadı. Servisle rakibin düzenini bozdular, blokta duvar ördüler, hücumda ise çeşitlilikleriyle Sırp savunmasını çaresiz bıraktılar. En önemlisi de kritik anlarda panik yapmadılar. Üç sette de aynı kararlılık, aynı disiplin ve aynı kazanma arzusu vardı. Günün yıldızı ise yine Melissa Vargas oldu. Rakip savunmanın başına adeta dert olan Vargas, güçlü hücumları ve kritik sayılarıyla maçın kaderini belirledi. Sırbistan ne yaptıysa onu durdurmakta zorlandı. Vargas sahadaysa Türkiye'nin hücum gücünün ne kadar farklı bir seviyeye çıktığını bir kez daha gördük. Kaptan Eda Erdem Dündar ise özellikle ilk iki sette tecrübesini konuşturdu. Takımın sahadaki liderlerinden biri olarak hem oyunuyla hem de duruşuyla yine fark yarattı. Bu tablo tesadüf değil. 2026, Türk kadın voleybolu için zaferlerle dolu bir yıl oluyor. Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenerek gelen şampiyonluk, Akdeniz Oyunları'ndaki altın madalya… Şimdi sırada Avrupa var. Daniele Santarelli'nin takımı artık yalnızca yıldızlarıyla değil, takım olmayı başarmasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Tecrübe, gençlik, mücadele ve özgüven aynı potada buluşmuş durumda. Ve artık son bir maç… Avrupa'nın zirvesine çıkmak için yalnızca bir adım kaldı. Sultanlar bu kupayı daha önce Türkiye'ye getirdi. Şimdi yeniden aynı hikâyeyi yazmanın zamanı. Çünkü bu takımın kupaya yakıştığını herkes biliyor. Mesele artık sadece kupayı kazanmak değil; onu yeniden Türkiye'ye getirmek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör