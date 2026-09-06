Filenin Sultanları, 2028 Olimpiyatları’nı garantiledi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı takım, altın madalyanın sahibi oldu.

Milliler, 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı.

İtalya ise gümüş madalyayla yetindi.

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı.

Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılar, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı.

Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye, altın madalyalara tekrar ulaştı.

İtalya, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.

Organizasyon finalinde daha önce Polonya ve Rusya'ya kaybeden İtalya, bu kez Türkiye'ye finalde mağlup oldu.

A Milli Takım'ın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, ay-yıldızlı takım ile beşinci şampiyonluğunu yaşadı.

2023 yılında göreve getirilen Santarelli, Türkiye ile 2023 ve 2026'da FIVB Milletler Ligi'ni (VNL), 2023'te Dünya Kupası'nı, yine 2023'te ilk kez CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İtalyan başantrenör, takımıyla 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak milli takım ile beşinci zaferini elde etti.

Daniele Santarelli, bir kez de 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikincilikle yetindi.

A Milli Takım, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı.

Milliler, A Grubu'nda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yenerken, Polonya'ya mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Sırbistan'ı geçmeyi başardı.

Finalde bir başka zorlu rakip İtalya ile kozlarını paylaşan Türkiye, karar setine giden mücadeleyi 3-2 kazandı ve zafere uzandı.

Organizasyonda toplam 9 maça çıkan milliler, 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul etaplarında adeta voleybol şöleni yaşandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğini yaptığı organizasyonun Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.

İstanbul, dolu tribünler önünde oynanan mücadelelerle unutulmaz bir organizasyona imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya-Türkiye finalini saha kenarından izledi.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte takip etti.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye, 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek.

Milliler, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu.

Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı final karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.

Günün erken saatlerinden itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nun önündeki etkinlik alanlarında renkli görüntüler oluşturan 16 bini aşkın ay-yıldızlı taraftar, final müsabakasında millilere büyük destek verdi.

Taraftarlar, maç boyunca tezahürat ve alkışlarla milli voleybolculara destekte bulunurken şampiyonluk sonrası büyük coşku yaşandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör