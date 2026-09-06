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Giriş Tarihi: 6.09.2026 22:08

Filenin Sultanları'nda Daniele Santarelli'den 5. şampiyonluk!

Daniele Santarell, Filenin Sultanları'nın başında 5. kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları’nda Daniele Santarelli’den 5. şampiyonluk!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, ay-yıldızlı takım ile beşinci şampiyonluğunu yaşadı.

2023 yılında göreve getirilen Santarelli, Türkiye ile 2023 ve 2026'da FIVB Milletler Ligi'ni (VNL), 2023'te Dünya Kupası'nı, yine 2023'te ilk kez CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İtalyan başantrenör, takımıyla 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak milli takım ile beşinci zaferini elde etti.

Daniele Santarelli, bir kez de 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikincilikle yetindi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DANİELE SANTARELLİ #FİLENİN SULTANLARI

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Filenin Sultanları'nda Daniele Santarelli'den 5. şampiyonluk!
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