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Giriş Tarihi: 6.09.2026 22:39

Filenin Sultanları'nda Saliha Şahin'den şampiyonluk sözleri!

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Saliha Şahin, Avrupa şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

DHA
Filenin Sultanları’nda Saliha Şahin’den şampiyonluk sözleri!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Saliha Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluktan dolayı çok gururlu olduklarını söyleyen Saliha Şahin, "İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz. Herkesi çok tebrik ederim. Herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık. Taktiğe bağlı kalarak, istemeye devam ederek maçı kendi lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

İtalya'nın çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Saliha Şahin, "Sadece savunma konusunda değil blokta ve atakta, her şeyde iyi olan bir takım. Çok zor olacağını biliyorduk. Ama taktiğe bağlı kaldık, çok istedik. Tabii ki seyircimizin desteğiyle de hep birlikte kazanmış olduk" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #SALİHA ŞAHİN #FİLENİN SULTANLARI

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Filenin Sultanları'nda Saliha Şahin'den şampiyonluk sözleri!
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