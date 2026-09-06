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Giriş Tarihi: 6.09.2026 23:09

TFF, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

AA
TFF, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan kutlama mesajında, "İstanbul'un ev sahipliğinde oynanan 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı rakibi İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz. Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli turnuvasında üst üste ikinci kez ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için Filenin Sultanları'na teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz." denildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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TFF, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı!
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