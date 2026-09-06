TFF, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan kutlama mesajında, "İstanbul'un ev sahipliğinde oynanan 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı rakibi İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz. Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli turnuvasında üst üste ikinci kez ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için Filenin Sultanları'na teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz." denildi.

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