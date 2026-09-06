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Giriş Tarihi: 6.09.2026 22:34

Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çift kadınlarda turladı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çift kadınlarda 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

AA
Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta çift kadınlarda turladı!
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Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda 3. tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 2. tur maçında 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.

İlk seti 6-1 kaybeden Zeynep ile Maria, 2. sette 6-5 öndeyken rakiplerinden Krunic'in sakatlanması nedeniyle maçı hükmen kazandı.

Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, 3. turda ABD'den Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ZEYNEP SÖNMEZ #ABD AÇIK

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Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çift kadınlarda turladı!
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