Mührü vurduk!

İtalya ilk seti 16-25 kazandığında hanginiz umutsuzluğa kapıldı… Eminim ki hiçbiriniz. Çünkü bu takımın hikâyesi kolay teslim olmamak üzerine kurulu. İkinci set çok çetin geçti, her topa biraz daha fazla inanan, daha fazla sarılan bir Türkiye vardı ve tabelada yazan 25-22 skoru 1-1'e getirdi. Ancak İtalya fırtınası bir kez daha esti, bu kez 12-25 ile açık ara farkla skor 1-2'ye geldi. Dördüncü sette sahaya başka bir Türkiye çıktı. Taraftarın da desteğiyle birbirine kenetlenen Sultanlar 25-21 ile şampiyonluğu son 15 sayıyı bıraktı. Hedefte altın varsa tie-break'ten korkmak olmazdı. İtalya son olimpiyat ve dünya şampiyonu olabilirdi ama bizim de omuzlarımızda bu maça çıkarken Milletler Ligi ve son Avrupa Ligi şampiyonu ünvanları vardı. 15-10'la sahadan 3-2 galip ayrılan kızlar üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olurken, 2025'te Dünya Şampiyonası'nda altını elimizden alan İtalya'dan da rövanşı aldık. Harikasınız kızlar, son 6 finalde 5 kez altın alan sizi hangi kelimelerle övsek ki; "Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın!"

İLK TEBRİK ERDOĞAN'DAN

Voleybol A Milli Takımı üst üste 2. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu, ilk kutlama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da şampiyon kızları kutladı

NE DEDİLER?

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu takım büyük işler başarıyor. Türkiye voleybolda bir marka. Şampiyon Türkiye.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Tansiyonum gitti geldi. 2023'ten sonra 2026'da da Milletler Ligi'nde sonra Avrupa Şampiyonu olduk. Bu maçın galibi taraftarımız.

Gizem Örge: Emek veren herkesle gurur duyuyorum çok uzun bir yazdı yüreğimizi ortaya koyduğumuz bir turnuvaydı.

Zehra Güneş: İstanbul'da Avrupa şampiyonu olmak üst üste iki kez olmak bu takımın hak ettiği bir şeydi.

Hande Baladın: Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Çok değişik bir maçtı inişli çıkışlıydı son topa kadar inancımızı kaybetmedik destek ve atmosfer inanılmazdı.

10. KEZ MVP

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda MVP Melissa Vargas oldu. Kariyerinde 10 kez MVP olan (2 kez Avrupa Şampiyonası, 2 kez Milletler Ligi, 2 kez Türkiye Ligi, 2 kez Türkiye Kupası, 2 kez Türkiye Süper Kupa) Vargas'a ödülünü CEV Başkanı Roko Sikiric ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin birlikte takdim etti. Şahin, "Filenin Sultanları'nı tarihi başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.

MADALYA AVCISI EDA

A Milli Takımın 39 yaşındaki deli fişeği Eda Erdem, kariyerinde 6. kez boynuna Avrupa Şampiyonası madalyası taktı. 2011, 2017 ve 2021'de bronz, 2019'da gümüş, 2023'ten sonra 2026'da madalya altın oldu. Eda karşılaşma sonrası, "Bu takımla gurur duyuyorum. Taraftar mükemmeldi. Onların baskısı olmasa 3-2'ye gidemezdik. Evimizde olmanın baskısıyla oynadık. 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak güzel. Sadece şampiyon olmadık, cumhuriyetin açtığı yolda Türk kadınlarının neler yapacağını gösterdik. Türk kadını mücadeleye ve hayal etmeye devam edecek. Avrupa'nın başkenti İstanbul" dedi.

İTALYAN HOCAYLA İTALYA'YI YIKTIK

27 Aralık 2022'de Filenin Sultanları'nın başına geçen 45 yaşındaki Daniele Santarelli takımı finallerin vazgeçilmezi yaptı. 6 finalde 5 altın kazandı. Şampiyonanın en iyi antrenörü oldu. Maçtan sonra şunları söyledi: "Ben İtalyanım ama Türkiye için çalışıyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Çok fazla şey söyleyebilirim, anlatacak fazlaca şey var. İnanılmaz işler başardık. Bu yüzden kendimle ve takımımla gurur duyuyorum. Dünyanın en iyi takımlarına karşı büyük mücadele ortaya koyduk. Mucizevi işler yaptık."

BÜYÜK ŞOK

İtalyan basını, Türkiye'nin şampiyonluğunu şok olarak yorumladı. Corriere dello Sport: "Ne büyük şok. Türkiye tie-break'lerde galip geldi" derken La Gazzetta: "Türkiye üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye, olimpiyatı garantilerken İtalya, 2027 Dünya Şampiyonası'nda oynamak ve dünya sıralamasında yerini garantilemek zorunda" hatırlatmasını yaptı.

RÜYA TAKIMA TÜRKİYE DAMGASI

Melissa Vargas (Pasör çaprazı)

Gizem Örge (Libero)

Zehra Güneş (Orta oyuncu)

Hena Kurtagic (Orta oyuncu-Sırbistan)

Derya Cebecioğlu (Smaçör)

Myriam Sylla (Smaçör-İtalya)

Alessia Orro (Pasör-İtalya)

Daniele Santarelli (Baş antrenör)

Melissa Vargas (MVP)