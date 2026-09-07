Türk kadın voleybolu 2026’ya damga vurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez zirveye çıktığı 2026 senesi, kulüp ve milli takım düzeyinde elde edilen başarılarla Türk kadın voleybolunun yılı oldu.

İlk kez 2023'te Belçika'da düzenlenen organizasyonun finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan milli takım, 3 yıl sonra bu kez İstanbul'da kupaya uzandı.

Türkiye, organizasyon tarihinde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla Avrupa Şampiyonası'ndaki toplam madalya sayısını da 7'ye çıkardı.

Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonalarında üst üste 5. kez madalya sevinci yaşadı.

2026'DA EN BÜYÜK KUPALAR TÜRKİYE'NİN

Türk kadın voleybolu, 2026 yılında kulüp ve milli takım düzeyinde önemli organizasyonlarda elde ettiği sonuçlarla dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, Avrupa kıtasından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederken, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı 8-13 Aralık'ta mücadele edecek.