150’şer altın size helal olsun!

Başarıdan başarıya koşan, voleybol tarihinde ilklere imza atan Filenin Sultanları
'nın Avrupa Şampiyonluğu ile hak kazandığı ödül de belli oldu. 2023'ten sonra 2026'da da hem Milletler Ligi'nin hem de Avrupa'nın en büyüğü olan Ay-Yıldızlılar, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılma hakkını da kazandı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) şampiyonluk için Türkiye Voleybol Federasyonu'na 500 bin Euro verecek. Devlet yönetmeliği gereği ise her oyuncu 150 Cumhuriyet altınının sahibi olacak.
Bu da oyuncu başı 7 milyon TL'lik bir rakama denk geliyor. Bu arada yönetmelik kapsamında takımı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan başantrenöre de 30 Cumhuriyet altını karşılığı ödeme yapılması öngörülüyor. Mevcut Cumhuriyet altını değeri üzerinden bu ödülün tutarı 1 milyon 343 bin TL olarak hesaplanıyor.