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Giriş Tarihi: 8.09.2026 15:43 Son Güncelleme: 8.09.2026 15:53

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonası kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu duyuruldu.

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AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonası kadrosu belli oldu
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Ay-yıldızlıların, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da düzenlenecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonası kadrosu belli oldu
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