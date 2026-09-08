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Giriş Tarihi: 8.09.2026 21:56

ABD Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finalde!

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, yarı finale yükseldi.

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AA
ABD Açık’ta Aryna Sabalenka yarı finalde!
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ABD'nin New York kentindeki turnuvanın 10. gününde son iki yılın şampiyonu Sabalenka, çeyrek final mücadelesinde Çek Linda Noskova (6) ile karşılaştı.

İki saat 22 dakika süren maçta rakibini 7-6, 3-6 ve 7-6 biten setlerle 2-1 yenen Sabalenka, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Sabalenka, yarı finalde Jessica Pegula-Emma Navarro eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AHMET KAPLAN VEDA ETTİ

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde Avustralyalı partneri Benjamin Wenzel ile mücadele ettiği ABD Açık'ın çiftler çeyrek final mücadelesinde 2-0 yenilerek elendi.

Arjantinli Gonzalo Lazarte ile Şilili Francisco Cayulef ikilisi, Ahmet Kaplan-Benjamin Wenzel çiftini 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 yendi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARYNA SABALENKA #ABD AÇIK

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ABD Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finalde!
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