ABD Açık’ta Aryna Sabalenka yarı finalde!

ABD'nin New York kentindeki turnuvanın 10. gününde son iki yılın şampiyonu Sabalenka, çeyrek final mücadelesinde Çek Linda Noskova (6) ile karşılaştı.
İki saat 22 dakika süren maçta rakibini 7-6, 3-6 ve 7-6 biten setlerle 2-1 yenen Sabalenka, adını son 4 isim arasına yazdırdı.
ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Sabalenka, yarı finalde Jessica Pegula-Emma Navarro eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AHMET KAPLAN VEDA ETTİ
Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde Avustralyalı partneri Benjamin Wenzel ile mücadele ettiği ABD Açık'ın çiftler çeyrek final mücadelesinde 2-0 yenilerek elendi.
Arjantinli Gonzalo Lazarte ile Şilili Francisco Cayulef ikilisi, Ahmet Kaplan-Benjamin Wenzel çiftini 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 yendi.