Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde
Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:25 Son Güncelleme: 8.09.2026 09:26

ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Kazak Elena Rybakina, çeyrek finale yükseldi.

AA
ABD Açık’ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde
  • ABONE OL

New York kentindeki turnuvanın 9. gününde, erkeklerde son Fransa Açık şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Zverev, İtalyan Luciano Darderi (21) ile karşılaştı.

Rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerler 3-0 mağlup eden Zverev, adını son 8'e yazdırdı. Alman sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Botic van de Zandschulp ile eşleşti.

Kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina (2), Japon Naomi Osaka'yı (13) 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Turnuvanın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff da (4) vatandaşı Iva Jovic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle eledi.

Çeyrek finalde Elena Rybakina ile Qinwen Zheng, Coco Gauff ile Mirra Andreeva eşleşti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA