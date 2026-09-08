Aklıyla kalbi çelişmeyen adam

Voleybol Kadın A Milli Takımı'nın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli
, İtalya
'yı yenip Türkiye
'yi üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu yaptı. 2022'nin son günlerinde takımı teslim alan 45 yaşındaki Santarelli, 2 VNL, 2 Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Dünya Şampiyonası'nda gümüşte kaldı. Paris Olimpiyatları'nda 4. olarak tarih yazdı.
İki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldığı İtalya maçı için "Tabii ki baskı altında olduğum, zor bir gündü ama Türkiye'de çalışmaktan çok mutluyum.
Bu ülke için ne yaptığımı ispatlamama gerek yok. Ama herhalde herkes bunu görmüştür" dedi. Karşılaşma sonrası DAZN için şampiyonayı yorumlayan görevi devraldığı vatandaşı Giovanni Guidetti'nin de tebriklerini kabul
eden Santarelli, zafere giden yolu şöyle anlattı: "Finalde kartları biraz karıştırmak zorunda kaldım çünkü bu İtalya karşısında işler istediğim gibi gitmiyordu. Gizem Örge gibi bazı oyunculardan biraz daha fazla fedakârlık istedim. Derya Cebecioğlu ise çılgın bir at gibi; biraz kontrol altına alınması gerekiyor ama hücumda olağanüstü vuruşları var ve bunu kanıtladı. Tüm kartları oynadım ve iki set dışında her şey yolunda gitti."