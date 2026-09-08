Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu!

Vodafone'un bu yıl Teknoloji Sponsoru olarak destek verdiği 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası tamamlandı.

Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynanan final mücadelesinde sergilediği üstün oyunla bir kez daha şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi önemli maç istatistiklerinin yanı sıra canlı 'içeride-dışarıda' kararları için de Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliğinden yararlanıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı ismi Melissa Vargas, 109 km/s ile turnuvanın en hızlı servisini kullandı. Vargas ayrıca 105,4 km/s hıza ulaşarak en hızlı smaca imza atarken, 3,1 metre ile İstanbul'daki şampiyonanın en yüksek smaç yüksekliğine ulaşan oyuncusu oldu.