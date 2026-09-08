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Giriş Tarihi: 8.09.2026 14:05 Son Güncelleme: 8.09.2026 14:06

Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu!

Filenin Sultanları’nın İtalya karşısında şampiyonluğa uzanarak bir kez daha tarih yazdığı 2026 CEV TrendyolKadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın maç istatistikleri için Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliğinden yararlanıldı. A Milli Takımın yıldızı Melissa Vargas 109 km/sile İstanbul’daki turnuvanın en hızlı servisini atarken en hızlı smaç ve en yüksek smaç rekorlarına da imza attı.

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Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu!
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Vodafone'un bu yıl Teknoloji Sponsoru olarak destek verdiği 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası tamamlandı.

Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynanan final mücadelesinde sergilediği üstün oyunla bir kez daha şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi önemli maç istatistiklerinin yanı sıra canlı 'içeride-dışarıda' kararları için de Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliğinden yararlanıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı ismi Melissa Vargas, 109 km/s ile turnuvanın en hızlı servisini kullandı. Vargas ayrıca 105,4 km/s hıza ulaşarak en hızlı smaca imza atarken, 3,1 metre ile İstanbul'daki şampiyonanın en yüksek smaç yüksekliğine ulaşan oyuncusu oldu.

MAÇLARIN ÖNEMLİ ANLARINI ÖLÇÜMLEDİK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konuyla ilgili şunları söyledi: "3 yıl önce Şahin Gözü teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi'ne entegre ederek kadın voleybolunda teknolojiyle yeni bir dönem başlatmıştık. 'Şampiyonlara Vodafone yakışır' diye çıktığımız bu yolda 2026 amazon Voleybol Milletler Ligi Ankara etabının ardından şimdi de 'Teknoloji Sponsoru' olarak destek verdiğimiz 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliğinden yararlandık. Servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi maça dair önemli istatistikler sunan metrikleri aynı zamanda challenge ve canlı içeride/dışarıda kararı gibi maçın seyrini önemli ölçüde etkileyen özellikleri ölçümledik. Tüm kaynaklarımızla Türk kadın voleyboluna destek vermeyi sürdüreceğiz. Şampiyonada gösterdikleri üstün başarıdan dolayı millilerimizi tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MELİSSA VARGAS #FİLENİN SULTANLARI #VODAFONE #A MİLLİ TAKIMI

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Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu!
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