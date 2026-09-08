Psikolojik baskı vardı

Avrupa şampiyonası öncesi "Son topa kadar mücadele edeceğiz. Şampiyon olacağız. Ünvanımızı koruyacağız" diyen Hande Baladın sözünü tuttu. A Milli Kadın Voleybol takımı'nın başarılı smaçörü Baladın'la, Filenin Sultanları'nın yakaladığı büyük çıkışı konuştuk.

Son şampiyon olarak turnuvaya katılmak üzerinizde bir baskı oluşturdu mu?

Evimizde oynadık. Son Avrupa Şampiyonu ünvanıyla maçlara çıktık ve bunun bilincindeydik. Bu ünvanı korumak bizim için çok önemliydi. Elbette üzerimizde bir baskı vardı. Turnuva boyunca her maç seviyemizi biraz daha yukarı çıkardık ve büyüyerek ilerledik. Finalde de son topa kadar mücadele ettik. Geriye düştük ama geri dönmesini bildik. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi ve kupa geldi.

Kariyerindeki eksik parça olan Olimpiyat madalyası 2028'de gelecek mi?

Her turnuvada şampiyonluk için oynuyoruz. Şimdi olimpiyat kotası aldık. Benim ve kızların kariyerinde eksik kalan tek parça olimpiyat. Hedefim her zaman yüksek. Olimpiyat madalyası kazanmak takım olarak en büyük hayalimiz ve hedefimiz. Olimpiyat madalyası kazandığımız noktada belki bir sonraki hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu olacak. Takım olarak hayallerimiz hep yukarıda. Yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz.

BAZI İŞLERİ KİMSE BİLMİYOR

Kariyerin başarılarla dolu. "En çok bununla gurur duyuyorum" dediğin ne var?

Her andan gurur duydum. Elde ettiğimiz başarılar işin görünen kısmı. Bu başarıların arkasında, kimsenin bilmediği inişler ve çıkışlar var. Psikolojik baskılardan başarıyla çıkabilmek de ayrıca gurur duyduğum bir konu.

Son dönemde oyununun en çok gelişen tarafı neydi?

Oyunun içinde kalmak, her an katkı verebilmek ve bunu istikrarlı hale getirmek benim için çok önemli.

KARAKTERİMLE HATIRLANAYIM

Daha çok erken ama voleybolu bıraktığında "Çok kupa kazandı" mı densin istersin "İyi bir sporcuydu" mu?

İyi bir sporcu olarak hatırlanmak isterim. Ama ikisi birlikte neden olmasın? Hem karakterimle hem de oyunumla hatırlanmak çok güzel olurdu.

Hande'nin hiç kimseye göstermediği bir tarafı var mı?

Göründüğüm gibi biriyim. Zaten küçük yaştan itibaren insanların gözü önünde olduğum için beni tanıyan ve takip eden insanlar genel olarak beni anlıyorlardır. İçim dışım bir.

'ASLA PES ETME'

Şimdiki Hande, kariyerinin başındaki Hande'ye soyunma odasında 30 saniyelik bir konuşma yapsa ne derdi?

Yaşadığın her andan keyif almasını söylerdim. 'Uzun bir yoldasın. İnişler ve çıkışlar olacak ama sen pes etmeden yola devam et' derdim.

Kendini sayı alan bir oyuncu olarak mı, yoksa oyunun her alanında takıma katkı veren bir oyuncu olarak mı görüyorsun?

Oyunun her alanında katkı verebilmek benim için çok daha önemli. Zaten hedefim komple bir oyuncu olabilmek.

ARAMIZDAKİ KİMYA BAŞARI GETİRDİ

Takımın önceki yıllara göre en önemli farkı ne?

Çok uzun yıllardır beraber oynayan bir takımız. Artık oyuncular olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Tecrübe bizi şu anda çok daha farklı bir konuma getirdi. Mental gelişimimiz de daha büyük başarılar kazanmamıza yardımcı oluyor. Takımdaki arkadaşlık ve aramızdaki kimya, bizi her geçen gün daha büyük başarılara taşıyor.

KENDİME GÜVENİYORUM

Maç sıkıntıya girdiğinde ne hissediyorsun. Mesela tie-break'te skor 13-13'ken neler düşünüyorsun?

Sonuç odaklı düşünmüyorum. Sadece ve sadece o ana odaklanmaya çalışıyorum. Kendime inanarak ve güvenerek, doğru olduğunu düşündüğüm hareket tarzını benimsemeye çalışıyorum. Bu zamana kadar oluşturduğum kas hafızama güvenerek, o anda yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Sporcular başarılı olunca sponsor desteği de artıyor. Red Bull sponsorluğu kariyerine ne kattı?

Yaptığımız projelerle bizi takip eden insanlara güzel ve keyifli şeyler izletmek istiyoruz. İnsanlar beni daha yakından tanıyabiliyor, aslında benim yolculuğuma da şahit oluyorlar. Red Bull bu konuda çok iyi bir aracı oluyor. Bizim gibi takvimi çok yoğun olan sporcuların hayatlarını da kolaylaştırıyorlar.