ABD Açık’ta Pegula ve Tiafoe yarı finalde

New York kentindeki turnuvanın 10. gününde, 2024 finalisti ABD'li Pegula (3), vatandaşı Emma Navarro (26) ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Pegula, turnuvada üst üste 3. kez yarı finale adını yazdırdı.

Pegula, yarı finalde dünya 1 numarası ve son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile mücadele edecek.

Erkeklerde ABD'li Frances Tiafoe ise vatandaşı Alex Michelsen'i 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup ederek 2022 ve 2024'ün ardından yarı final biletini 3. kez aldı.

Tiafoe, Carlos Alcaraz-Ben Shelton eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör