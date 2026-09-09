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Giriş Tarihi: 9.09.2026 21:19

Elena Rybakina, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi!

Elena Rybakina, ABD Açık'ta Qinwen Zheng'i eledi ve yarı finale yükselen taraf oldu.

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AA
Elena Rybakina, ABD Açık’ta yarı finale yükseldi!
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina, yarı finale yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın 11. gününde iki kez grand slam şampiyonu Rybakina, çeyrek final mücadelesinde Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı.

İki saat 14 dakika süren maçta rakibini 3-6, 6-1 ve 6-4 biten setlerle 2-1 yenen Rybakina, adını yarı finale yazdırdı.

ABD Açık'ta ilk şampiyonluğunu hedefleyen Rybakina, yarı finalde Mirra Andreeva-Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ABD AÇIK

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Elena Rybakina, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi!
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