Liverpool’da 17 yıllık saltanatı THY yıktı

Türk Hava Yolları, 2027- 28 sezonu itibarıyla Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak. İş birliği kapsamında THY logosu, Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak. Yapılan anlaşmayla birlikte İngiliz ekibinin ana sponsoru 17 yıl sonra değişecek. Haziran 2027 itibarıyla başlayacak iş birliği, küresel erişime sahip ve dünyanın dört bir yanındaki insanları buluşturma vizyonunu paylaşan iki markayı bir araya getirecek. THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, "Sporun sınırları aşan ve toplulukları bir araya getiren eşsiz gücüne inanıyoruz. Liverpool FC ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.ifade ediliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör