Filenin Efeleri, yarın Fransa ile karşılaşacak!

İlk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Fransa ise organizasyona İsviçre'yi 3-0 yenerek başladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları şampiyonu Fransa'yı bu yıl Milletler Ligi'nde 3-0 mağlup etmişti.
Dünya sıralamasında Fransa 8'nci, Türkiye ise 10'uncu sırada bulunuyor.
FİKSTÜR
Milliler, Fransa karşılaşmasıyla birlikte üst üste üç gün sahaya çıkacak. Türkiye, Fransa'yla yarın oynadıktan sonra 13 Eylül'de İsviçre, 14 Eylül'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.
Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.