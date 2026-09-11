Toprak Razgatlıoğlu, San Marino’da piste çıkacak!

İtalya'nın Rimini kentinde bulunan 4,23 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta, yarın TSİ 11.50'de sıralama turları, TSİ 16.00'da sprint yarışı yapılacak.
Yarış ise 13 Eylül Pazar günü ise TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 13 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 256
2. Marc Marquez (İspanya): 237
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 232
4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 208
5. Ai Ogura (Japonya): 203
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 14