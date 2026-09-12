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Giriş Tarihi: 12.09.2026 18:49

Filenin Efeleri, Fransa'ya mağlup oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

AA
Filenin Efeleri, Fransa’ya mağlup oldu!
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2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Fransa karşılaştı.

Maç iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı: 4-4. Trevor Clevenot'un servis serisinde 4 sayı bulan Fransa, Türkiye'ye mola aldırdı. Molanın ardından oyuna denge gelirken 4 sayılık fark korundu: 11-7. Karşılıklı sayılarla devam eden seti Fransa, 25-19 kazandı.

İkinci sete art arda 3 sayıyla başlayan Türkiye'ye Fransa 5-2'lik seriyle cevap verdi: 5-5. Oyunda etkisini artıran Fransa, farkı 5'e (15-10) kadar çıkardı. Blok ve manşetlerde yakaladığı başarıyı sayıya dönüştüren Türkiye, farkı 1'e (19-18) indirdi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Fransa, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

MAÇ 3-0 BİTTİ

Üçüncü setin ilk 26 oyununda fark 2'nin üzerine çıkmazken 13-13'te eşitlik sağlandı. Fransa'nın 3 sayılık serisine Türkiye, Adis Lagumdzija ile cevap verdi. Avantajını koruyan Fransa, seti 25-19 maçı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarda libero Berkay Bayraktar sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi.

RAKİP İSVİÇRE

Bu sonuçla Fransa, 2'nci galibiyetini alırken Türkiye 2'nci yenilgisini yaşadı.

A Milli Takım, D Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 17.00'de İsviçre ile karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI #TÜRKİYE #FRANSA #İSVİÇRE

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Filenin Efeleri, Fransa'ya mağlup oldu!
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