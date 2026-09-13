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Giriş Tarihi: 13.09.2026 22:27

Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya!

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya aldı.

AA
Mete Gazoz’dan Dünya Kupası’nda bronz madalya!
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2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Mete, Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon Junya Nakanishi'ye 6-0 yenildi.

Mete, 3'üncülük maçında karşılaştığı Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klasik yayda yarışan Ulaş Berkim Tümer ve kadınlar makaralı yayda atış yapan Hazal Burun, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Ay-yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı, 15'e (4 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya!
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