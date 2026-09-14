Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri ABD Açık tek erkeklerde şampiyon Zverev!
Giriş Tarihi: 14.09.2026 08:35

ABD Açık tek erkeklerde şampiyon Zverev!

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'ı 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.

AA
ABD Açık tek erkeklerde şampiyon Zverev!
  • ABONE OL

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Alexander Zverev ile kariyerinde ilk kez bir grand slam finaline yükselen Ben Shelton (8) karşı karşıya geldi.

3 saat 33 dakika süren final mücadelesinde rakibini 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, kariyerinin ikinci grand slam zaferini kazandı.

Bu yıl Fransa Açık'ta ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden 29 yaşındaki Zverev, Wimbledon'da final, Avustralya Açık'ta da yarı final oynadı.

Alman sporcu, 2020'de de ABD Açık'ta final oynamış ancak Avusturyalı Dominic Thiem'e 3-2 yenilmişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ALEXANDER ZVEREV #ABD AÇIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Açık tek erkeklerde şampiyon Zverev!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA