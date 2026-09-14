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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Razgatlıoğlu San Marıno’da 12.

Razgatlıoğlu San Marıno’da 12.
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MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı San Marino Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, birinci bitirdi. 4,23 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta Marc Marquez 41 dakika 13.01 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bıraktı. Podyum İspanyollardan oluştu. Alex Marquez ikinci, Pedro Acosta ise üçüncü sırada yer aldı. Prima Pramac Yamaha takımını pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı liderin 28.031 saniye arkasında bitirerek 12. sırayı aldı. Razgatlıoğlu, genel klasmanda ise 18 puanla 21. sırada bulunuyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Razgatlıoğlu San Marıno’da 12.
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