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SEZONUN son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile klasmanda ikinci sırada yer alan Elena Rybakina karşı karşıya geldi.Kazak sporcu, bugün açıklanacak WTA sıralamasında dünya klasmanının yeni 1 numarası olacak.