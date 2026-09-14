SEZONUN son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile klasmanda ikinci sırada yer alan Elena Rybakina karşı karşıya geldi. 2 saat 21 dakika süren maçta rakibini 6-4, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Rybakina, Avustralya Açık şampiyonluğuyla başladığı yılı ABD Açık zaferiyle kapadı.
Kazak sporcu, bugün açıklanacak WTA sıralamasında dünya klasmanının yeni 1 numarası olacak.
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Mete Efendioğlu - Editör