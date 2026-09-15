Ali Türkkan’dan tarihi başarı

TÜRK ralli pilotu Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı ilk sırada tamamladı. 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun 12'nci ayağı olan Şili Rallisi, 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milli pilot, Şili Rallisi'ne şampiyona lideri İsveçli Calle Carlberg'in gerisinde başladı. İsveçli pilotun, ikinci gün kaza yaparak yarış dışı kalmasıyla birlikte Türkkan, son güne lider olarak girdi. Organizasyonun son gününde dikkati elden bırakmayan Türkkan, Şili Ralli'sini ikinci sırada tamamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Türkkan'ı tebrik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör