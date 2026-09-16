Geri sayım başladı: Formula 1, 3 Ekim 2027’de İstanbul’a dönüyor!

"TOSFED İSTANBUL PARK FORMULA 1'E HAZIRLANIYOR"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yarış için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Yarışa kadar TOSFED İstanbul Park'ı, F1'in en yüksek standartlarına göre modernize ederken, tüm seyircilerimize benzersiz bir yarış deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki yarış tutkunlarını ve yabancı misafirlerimizi şimdiden TURKISH GRAND PRIX heyecanını paylaşmaya davet ediyoruz."

TGA'NIN "CATCH IT IF YOU CAN" FİLMİ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR

Yarış tarihinin netleşmesiyle birlikte FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027'ye yönelik uluslararası tanıtım çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan "Catch It If You Can" tanıtım filmi 570 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Önümüzdeki dönemde İstanbul'un küresel görünürlüğü; uluslararası medya projeleri, dijital kampanyalar, uluslararası içerik üreticileriyle iş birlikleri ve İstanbul merkezli küresel tanıtım atağıyla daha da güçlendirilecek.

Formula 1 Turkish Grand Prix 2027, TOSFED'in uzun yıllara yayılan girişim ve çalışmaları sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yeniden yarış takvimine dahil edildi. Formula 1 yarışları, 2027-2031 yılları arasında TOSFED organizasyonunda TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Biletler ve resmi duyurular için turkishgp.tosfed.org.tr sayfasına ön kayıt yaptırılabilir.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör