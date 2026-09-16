Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Toprak Razgatlıoğlu'na Avusturya Grand Prix'sinde özel tribün
Giriş Tarihi: 16.09.2026 12:52

Toprak Razgatlıoğlu'na Avusturya Grand Prix'sinde özel tribün

MotoGP'de yarışan ilk Türk olan Red Bull sporcusu, kendisine özel ayrılan "Toprak Razgatlıoğlu Tribünü"ndeki taraftarların desteğiyle Avusturya'da piste çıkacak

AA
Toprak Razgatlıoğlu’na Avusturya Grand Prix’sinde özel tribün
  • ABONE OL

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde kendisine özel ayrılan tribündeki taraftarların desteğiyle yarışacak.

MotoGP'de yarışan ilk Türk olan Prima Pramac Yamaha takımı sporcusu Razgatlıoğlu, 18-20 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Spielberg kentinde piste çıkacak.

Milli motosikletçi için ayrılan "Toprak Razgatlıoğlu Tribünü"nde yer alacak taraftarlar, MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli sporcuyu destekleme fırsatı bulacak.

Razgatlıoğlu, kendisine özel tribünle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene Avusturya GP'sinde bana özel Toprak tribünü olacak. Türk taraftarlar inanılmaz tutkulu ve yarış hafta sonunda çok sayıda Türk taraftarı görmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MOTOGP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak Razgatlıoğlu'na Avusturya Grand Prix'sinde özel tribün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA