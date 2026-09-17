Büyük şölen için geri sayım

Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2027 sezonunun takvimi onaylandı. 22 ülkede 24 Grand Prix ve 10 sprint yarışını içeren 2027 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sprint yarışlarının sayısı 6'dan 10'a çıkarıldı. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako ve Abu Dabi ilk kez sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak. Diğer sprint yarışları ise Kanada, İngiltere, İtalya, Brezilya ve Katar'a geri dönecek. Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarış ise 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

'UNUTULMAZ BİR SEZON İÇİN İNANILMAZ SAHNE'

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali, "2027 takvimi, Formula 1'in unutulmaz bir sezonu için inanılmaz bir sahne oluşturuyor.

Portekiz ve Türkiye'yi şampiyonaya katmaktan ve sprint yarışlarını on etkinliğe genişletmekten heyecan duyuyoruz" dedi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem ise, "Portekiz ve Türkiye'nin F1'e dönüşü ve genişletilmiş sprint programı fırsatıyla takvim, gelenek, yenilik ve taraftar katılımını bir araya getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

5 YIL BOYUNCA TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştirilen özel organizasyonla Formula 1'in 5 yıl boyunca Türkiye'de düzenleneceğini duyurmuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör