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Giriş Tarihi: 17.09.2026

Filenin Efeleri'nden Avrupa'ya acı veda

Filenin Efeleri’nden Avrupa’ya acı veda
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na veda etti. D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilen Ay-Yıldızlılar, son 16 turuna yükselmeyi başaramadı. Efe Mandıracı ve Bedirhan Bülbül gibi önemli isimlerin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Filenin Efeleri'nde daha sonra Adis ve Mirza Lagumdzija ile Berkay Bayraktar da sakatlanarak bazı müsabakalarda yer alamadı. Efeler, gruptaki 5 müsabakada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayarak havlu attı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Filenin Efeleri'nden Avrupa'ya acı veda
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