Filenin Efeleri’nden Avrupa’ya acı veda

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na veda etti. D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilen Ay-Yıldızlılar, son 16 turuna yükselmeyi başaramadı. Efe Mandıracı ve Bedirhan Bülbül gibi önemli isimlerin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Filenin Efeleri'nde daha sonra Adis ve Mirza Lagumdzija ile Berkay Bayraktar da sakatlanarak bazı müsabakalarda yer alamadı. Efeler,