Mete Gazoz'ın Los Angeles hedefi "2 madalya birden"

Antalya'da Okçuluk Milli Takımı ile kampta bulunan Red Bull sporcusu Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağı ile uluslararası turnuvaların sona erdiğini belirtti.

Dünya Kupası'nda bu yıl 7 madalya kazandığını aktaran Gazoz, "Dünya Kupası gibi Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları da kendim açısından oldukça başarılı geçti. Takım arkadaşlarım da önemli başarılar elde etti. Türk okçuluğu olarak 2026'da şahane bir yıl geçirdik. 2027 için umut vaat ettiğimiz ve rakiplerimizi korkuttuğumuz bir yıl oldu." dedi.

"OLİMPİYAT KOTASINI DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK ALMAK İSTİYORUM"

Paris Olimpiyatları'ndan sonra performansının istediği gibi ilerlediğini aktaran Gazoz, "Her yıl bir sene öncesinden daha iyiye gidiyor. 2027 yılı bu yıldan daha iyi olacak. Çünkü 2028 Olimpiyatları için kotalar başlıyor. Gelecek yıl Dünya Şampiyonası var. Olimpiyat kotasını Dünya Şampiyonu olarak almak istiyorum ayrıca erkek takım olarak da yarım bıraktığımız işi tamamlayıp Dünya Şampiyonu olarak kota almayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

En büyük hedefinin ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Gazoz, "Olimpiyatlara çok hazırım. 2028 Olimpiyatları Tokyo ve Paris'ten daha iyi geçecek. Tokyo'da bireysel madalya almıştım. Paris'te takım halinde bir madalya aldık. Los Angeles'ta ise iki madalyayı birden almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"KAÇ PUAN GEREKİRSE ONU ATARIM"

Gazoz, Dünya Kupası'nın İspanya'da düzenlenen 4. ayak müsabakalarındaki son atışta altın madalyayı garantilemek için yeterli olan "6" puan atmasına ilişkin, "6 puan atmam çok konuşuldu. Aslında biraz şanssızlık o. Çünkü son seri ciddi bir rüzgar başlamıştı. Rüzgardan dolayı 6 gitti. Sonrasındaki tutumum 'Kendim isteyerek attım' gibi oldu. Çünkü rakiplerim o maçı izliyor, tepkilerimi takip ediyordu. Onlara mesaj gibi oldu. 'Kaç puan almam gerekirse onu atarım' mesajı. Ama gerçekten de öyle yani." değerlendirmesinde bulundu.

Okçuluğun Türkiye'de ivme kazanmasından duyduğu memnuniyeti anlatan Gazoz, Red Bull'un bir okçuya sponsor olmasının yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da ses getirdiğini belirtti. Gazoz, bu tür işbirliklerinin okçuluk sporunun dünya genelinde daha önemli konuma gelmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör