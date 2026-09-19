Bosphorus Cup’ın 25. yılında kupa sahibini buldu!

Bosphorus Cup 2026 yelken yarışlarında üçüncü ve son gün İstanbul Boğazı yarışıyla tamamlandı. 2002 yılında ilk kez düzenlenen organizasyonu kazanan Orient Express, 25. yılda yeniden kupaya ulaştı.

Üç gün süren mücadelenin ardından IRC 0, 1 ve 2 genel klasmanında Orient Express VI, 17 net puanla şampiyon olurken, Miles&Smiles ekibi aynı puanla ikinci, Bulgaristan teknesi ABOAT TIME ise 21 net puanla üçüncü sırayı aldı.

Bosphorus Cup'ta 25. yıl heyecanında ekipler, Caddebostan ve Adalar parkurlarının ardından İstanbul Boğazı'nda organizasyonun simgesi olan kristal-gümüş kupaya ulaşmak için mücadele etti.

BOSPHORUS CUP SAHİBİNİ BULDU

İlk iki günün ardından IRC 0, 1 ve 2 genel klasmanında ABOAT TIME 10 net puanla lider, Miles&Smiles aynı puanla ikinci durumdaydı. İkinci gün iki yarış birinciliği elde eden Orient Express VI ise 11 net puanla üçüncü sıraya yükselerek şampiyonluk mücadelesine ortak olmuştu.

Finale ilk iki ekibin yalnızca bir puan gerisinde giren Orient Express VI, toplam altı yarış sonunda 17 net puanla genel klasmanın birincisi olmayı başardı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör