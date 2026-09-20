Felipe Massa’dan Türkiye için Formula 1 mesajı!

İstanbul'da 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kazandığı 3 zaferle 'İstanbul'un Kralı' ünvanını alan Brezilyalı eski F1 pilotu Felipe Massa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliği ile İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşarak test sürüşü gerçekleştirdi.

Etkinlikte piste inerek tribündeki hayranlarını selamlayan Massa, ardından spor otomobil ile pistte test sürüşü yaptı. Massa, etkinlikte Formula 1'in yeniden Türkiye'ye dönüşünü de değerlendirerek, efsaneleştiği pistin tekrar takvime dönmesinin heyecan verici olduğunu belirtti.

'İSTANBUL'LA İLGİLİ BİLMEDİĞİM PEK ÇOK ŞEYİ ÖĞRENDİM'

İstanbul'u ziyaret etmekten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Massa, "Bu kadar uzun bir sürenin ardından İstanbul'u yeniden görmek gerçekten mutluluk verici. Tekrar pistte olduğum için de çok mutluyum. Hem sponsorların hem de organizatörlerin bu harika pisti yeniden Formula 1 takvimine dahil etmek için gösterdikleri çabadan dolayı çok memnunum. Dün şehri yeniden ziyaret etme şansım oldu. İstanbul'la ilgili daha önceden bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Sözün özü, burada olmak çok güzel" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YENİDEN TAKVİMDE BULUNMASI GÜZEL'

İstanbul'un Formula 1 takviminde yeniden yer almasını değerlendiren Massa, "Bu, çok büyük bir başarı. Formula 1'in İstanbul'da yeniden takvimde yer alması çok önemli. Formula 1 zaten her geçen yıl büyüyen bir organizasyon. Dolayısıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin yeniden Formula 1 takviminde bulunması çok güzel. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren hemen tükeneceğini düşünüyorum. Umarım ben de buraya gelir, yarışı takip ederim ve bu güzel ülkedeki yarışa destek olacağım." ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA İLK KAZANDIĞIM YARIŞ BENİM İÇİN UNUTULMAZ'

Yarıştığı dönemde, İstanbul özelinde en unutulmaz anına dair soruyu yanıtlayan Massa, "Sanırım hepsi diye cevap veririm. 2006, 2007 ve 2008'deki yarışların hiçbiri benim için unutulabilir değildi. Hepsi çok güzeldi. İstanbul Park'ın dünyadaki en iyi pistlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu pistte yarışmak çok büyük bir keyif. Ancak hangisinin en özel olduğunu sorarsanız, herhalde ilk galibiyetim derim. Çünkü ilklerin her zaman özel bir yanı vardır. 2006 yılında İstanbul'da ilk kez kazandığım yarış, benim için unutulmayacak bir andı" diye konuştu.

'BURADA YARIŞACAK PİLOTLAR İYİ HAZIRLANMALILAR'

İstanbul'da yarışacak Formula 1 pilotlarına tavsiyeler veren Felipe Massa, "Yeni pilotlar bu piste gelip burada yarışacaklarsa çok iyi hazırlanmalılar. Çünkü burası kolay bir pist değil. Bu pistte koordinasyon, yüksek hız ve üç farklı sektörün özellikleri bir arada bulunuyor. Özellikle ilk sektörde kör noktalar var. Virajların apekslerini göremiyorsunuz. Yokuş yukarı ve yokuş aşağı bölümler bulunuyor. İstanbul Park, birçok farklı özelliğin birleşiminden oluşan bir pist. Burada hem iyi bir pilot olmanız hem de otomobili nasıl kullanacağınızı çok iyi planlamanız gerekiyor. Yeni başlayacak pilotlara verebileceğim en önemli tavsiye bu olur" sözlerini sarf etti.

'ÇOK BÜYÜK BİR ŞOV OLACAK'

Formula 1'in yeni nesil araçlarını da değerlendiren Massa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni nesil araçlar, benim dönemimdeki araçlardan daha farklı. Artık çok daha büyük güçler, daha kompakt boyutlardaki araçlarla ortaya konulabiliyor. Bu tür araçlar genellikle kullanması çok keyifli otomobiller oluyor. Dolayısıyla pilotlar için de büyük bir keyif olacaktır. Çok başarılı yarışların düzenleneceğini ve ortaya çok büyük bir şov ortaya çıkacağını düşünüyorum."

İSTANBUL PARK'TA ÜÇ YIL ÜST ÜSTE ZAFERE ULAŞMIŞTI

Felipe Massa'nın İstanbul Park'taki ilk zaferinin üzerinden 20 yıl geçti. Ferrari pilotu olarak mücadele ettiği 2006 Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 yarış galibiyetini elde eden Massa, 2007 ve 2008 yıllarında da İstanbul Park'ta podyumda zirvede yer almıştı. Bu başarılarıyla İstanbul Park ile özdeşleşen Massa, Formula 1 dünyasında 'King of Istanbul' (İstanbul'un Kralı) olarak anılmaya başlanmıştı.

FORMULA 1 2027'DE İSTANBUL'DA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından işletilen TOSFED İstanbul Park, 3 Ekim 2027'de düzenlenecek Turkish Grand Prix ile yeniden Formula 1 takvimindeki yerini alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından nisan ayında düzenlenen basın toplantısında duyurulan anlaşma kapsamında İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında beş sezon boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör