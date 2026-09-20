EuroLeague Süper Kupa'da Fenerbahçe üçüncü oldu

Basketbolda EuroLeague Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 85-77 yendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerden Talen Horton Tucker 23 sayı atarken Trent Forrest ve Wade Baldwin 11'er, Shavon Shields de 10 sayılık performans sergiledi. Böylece Kanarya üçüncülüğü elde etti, Duabi ise 4. sırada kaldı. Şampiyonluğa ulaşıp Süper Kupa'yı kaldıran taraf da Olympiakos'u finalde mağlup eden İspanyol takımı Real Madrid oldu.



366 milyon € harcayan Tottenham çöküşte!

TOTTENHAM, Premier Lig'de yeni sezonda da aradığını bulamadı. 5. haftada Aston Villa'ya sahasında 3-2 boyun eğen Londra temsilcisi, ligde galibiyetle tanışamadı. Geçen sezon oldukça kötü bir dönem geçiren ve son anda ligde kalan Tottenham, bu yaz transfere 366 milyon Euro harcadı ancak yine sorunları aşamadı. Roberto De Zerbi'nin yönetimindeki takım, bu sezon yalnızca 2 gol atarken 2 puan toplayabildi. Milli aranın ardından M.United deplasmanına gidecekler.



Dockers'ta 14 yıl sonra puanlar paylaşıldı

İNGİLTERE Championship'te 14 yıl sonra "Dockers Derby"de karşı karşıya gelen Millwall ile West Ham müsabakası 2-2 sona erdi. Ev sahibi Millwall, 16'da Taylor perdeyi açarken 45'te de Neghli farkı ikiye çıkardı. Topa daha fazla sahip olan West Ham, ikinci yarıda geri döndü. 74'te Kante'nin golüyle umutlanırken, 80'de Mavropanos beraberliği getirdi. Millwall deplasmanındaki son galibiyeti 1988'de alan West Ham'ın hasreti 38 seneye yükseldi.



Madrid hem şampiyon oldu hem de seyirci rekoru kırdı

REAL Madrid'in dünyaca ünlü altyapısı La Fabrica'nın gençleri, Şili temsilcisi Santiago Wanderers'ı 3-1 yenerek U20 Kıtalararası Kupa'nın sahibi oldu ve dünyanın en iyi U20 takımı ünvanını kazandı. İspanyol devinin golleri Yanez, Santamaria ve Martin'den gelirken Wanderers'ın tek sayısını Silva attı. Santiago Bernabeu'da oynanan finali, 52 bin 117 taraftar izledi ve bir altyapı maçındaki dünya rekoru kırıldı. La Fabrica'nın kazandığı şampiyonluk ve rekor, Madrid'in altyapıdaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör