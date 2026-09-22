2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda Ringe çıkan 7 milli boksör de üst tura çıktı

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında 3 milli boksör ringe çıktı.

Kadınlar 48 kiloda mücadele eden Nurselen Yalgettekin, çeyrek finalde Belaruslu Iryna Vinahradava ile karşılaştı.

Avrupa'da gençlerde madalyaları bulunan milli sporcu, rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale çıktı ve büyüklerdeki ilk madalyasını garantiledi.

Milli boksör, yarı finalde Ukraynalı Hanna Okhota ile karşı karşıya gelecek.

23 yaş altında Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Nurselen, büyüklerde atmosferin farklı olduğunu vurgulayarak "Rakipler aynı olsa da hissiyat çok farklı. Şu an madalyayı garantiledik ama hedefimiz altın. Çeyrek final maçımız çok güzel, çok rahat geçti. Milli takım olarak buraya çok iyi hazırlandık. Hem fiziksel hem zihinsel olarak çok hazırız. Avrupa'ya Türkiye'nin büyüklüğünü göstereceğiz. Umarım hepimiz için sonu çok güzel biter. Hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

BÜŞRA IŞILDAR: "HEPİMİZ BURAYA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİK"

Milli boksör Büşra Işıldar da 75 kiloda Alman Helena Engels ile karşı karşıya geldi.

Son dünya ikincisi Büşra, rakibini 5-0 mağlup etti ve Avrupa şampiyonalarındaki ikinci madalyasını garantiledi.

Milli sporcu yarı finalde Norveç'ten Sunniva Hofstad ile mücadele edecek.

Altın madalyayı hedeflediğini dile getiren Büşra Işıldar, "Hepimiz buraya şampiyon olmak için geldik. Takımımız ve hocalarımızla yurt dışında ve yurt içinde uzun bir kamp dönemi geçirdik. Sadece 9 dakika için aylarca ve yıllarca emek veriyoruz. O yüzden emeklerimizin karşılığını Allah'ım versin inşallah ve hepimiz burada şampiyon olarak, takım halinde şampiyon olarak ülkemize dönelim. O zaman zaten bütün yorgunluğun, aç kalmanın hepsinin bedelini ödemiş oluyoruz. Bizden dualarınızı esirgemeyin." şeklinde konuştu.

Disiplini "başarının sırrı" olarak tanımlayan Büşra, "Yeteneğin var olduğuna inanmıyorum ben, disiplinin ve çok çalışmanın var olduğuna inanıyorum. O yüzden disiplin benim için her şey ve başarının da sırrı disiplin." diyerek sözlerini tamamladı.

SAMET GÜMÜŞ, 50 KİLODA ÇEYREK FİNALDE UKRAYNALI MAKSYM RUDYK İLE KARŞILAŞTI

İlk rauntta geri düşmesine rağmen rakibini 4-1 yenen Samet, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

2024'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Avrupa şampiyonu olan milli sporcu yarı finalde yarın Azerbaycan'dan Subhan Mamedov ile finale çıkma mücadelesi verecek.

Mücadelenin zorlu geçtiğini aktaran Samet, "Ukraynalı rakibim gayet iyiydi. Güzel bir maç yaptık ve kazanan ben oldum. Kardeşimle (Semih Gümüş) birlikte yarı finaldeyiz. İnşallah altın madalyayı alıp ülkemize getireceğiz." dedi.

İlk rauntta 4-1 geri düştüğünü belirten milli sporcu, "Zor başladım, adapte olamadım. Ama bana her zaman inanan bir hocam vardı. Köşede de çok güzel taktik verdi. İnandım, kulüp başkanımız olsun, federasyon başkanımız olsun ciddi derecede bağırdılar, beni motive ettiler, gaza getirdiler. Çevirmeyi onlara da borçluyum." ifadelerini kullandı.

Son Avrupa şampiyonasında 51 kiloda altın madalya aldığını hatırlatan Samet, "Şimdi 50 kiloya, farklı bir sıklete geçtim. Zor bir yoldu, bir kilo bile çok zordu. Ama yeni bir Avrupa sıkletindeyiz. İnşallah şampiyon olacağız. Kardeşimle birlikte inşallah şampiyon olacağız. Ülke olarak da ilk üçe girersek çok iyi olur." diye konuştu.

Kardeşi Semih ile bugün 7 milli sporcunun da üst tura yükseldiğine değinen Samet, "En son maça ben çıktım. Herkesin kazanması beni daha da çok ayakta tuttu. Çünkü sonuçta aynı bayrak altında yarışıyoruz. Onların motivasyonuyla da bu maçı benim de almam gerekiyordu. İlk raundu vermeme rağmen çevirdim. Çok güzel maçtı. İnşallah hep birlikte, bütün ülke olarak şampiyon oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ SPORCULAR GÜNÜ 7'DE 7 İLE KAPATTI

Organizasyonun altıncı gününde ringe çıkan 7 milli sporcu da rakiplerini yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Kadınlarda Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Nurselen Yalgettekin ile Büşra Işıldar erkeklerde ise Emrah Yaşar, Semih Gümüş, Samet Gümüş son 4'e kalarak madalyayı garantiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör