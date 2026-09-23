Bakan Bak, vatandaşları spor tesislerine davet etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, yaptığı paylaşımda, Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde, park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti.

"GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİMİZE BEKLİYORUZ"

Ülkenin dört bir yanındaki gençlik ve spor tesislerine vatandaşları davet eden Bakan Bak, "Avrupa Spor Haftası'nda bu gücü ve heyecanı hep birlikte paylaşmak için sizleri de ülkemizin dört bir köşesindeki gençlik ve spor tesislerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Spor Haftası kapsamında 23-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinliklerle sporun ve hareketli yaşamın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör