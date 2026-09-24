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Giriş Tarihi: 24.09.2026 21:18

Başkan Erdoğan’dan Havvanur Kethüda’ya tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Havvanur Kethüda’yı tebrik etti.

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Başkan Erdoğan’dan Havvanur Kethüda’ya tebrik telefonu!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan telefonla aradığı Havvanur Kethüda'ya, "Havvanur, tebrik ediyorum seni" dedi ve Trabzon'un neresinden olduğunu sordu.

Araklı'lı olan Havvanur Kethüda'ya Başkan Erdoğan, "Aferin bacım" diyerek cevap verdi ve geçmiş şampiyonlukları ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, "İnşallah bundan sonra senden yeni bir dünya şampiyonluğu bekliyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.

Havvanur Kethüda ise 2027'de dünya şampiyonu olacağına dair Başkan Erdoğan'a söz verdi.

Başkan Erdoğan, Havvanur Kethüda'yı tebrik ederek telefon görüşmesini noktaladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Başkan Erdoğan’dan Havvanur Kethüda’ya tebrik telefonu!
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