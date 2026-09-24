Haber hattı

Jürgen Klopp milli takıma telefonu yasakladı!

Almanya'nın yeni patronu Jürgen Klopp görevine hızlı başladı. 59 yaşındaki teknik adam, oyuncularına bir dizi yasak getirdi. Bundan böyle futbolcular takım yemeklerine birlikte gelecek ve herkes aynı anda masaya oturacak. Alman çalıştırıcı, oyuncuların telefon kullanımını da sınırlandırdı. Maç öncesi hazırlık süreçlerinde, ısınma, aktivasyon ve masaj gibi bölümlerde telefonlar yasaklandı. Futbolcuların takım kampında veya otelde kuaför hizmeti almalarına da izin verilmeyecek. Almanya, Uluslar A Ligi 2.Grup'ta bugün Hollanda ile karşılaşacak.

Demir yumruklar Avrupa'yı sallıyor

Milli sporcularımız, Avrupa Boks Şampiyonası'na damga vurdu. Bulgaristan'da devam eden organizasyonda dün 5 boksörümüz finale yükseldi, 2 sporcumuz da yarı finale çıktı. Busenaz Sürmeneli 70 kiloda yarın İngiliz Chantelle Reid ile altın mücadelesi verecek. Hatice Akbaş 51 kiloda İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak. 75 kiloda Büşra Işıldar, İrlandalı Aoife Orourke ile kozlarını paylaşacak. +80 kiloda Havvanur Kethüda, Rus Kseniia Olifirenko ile kapışacak. Emrah Yaşar da 90 kiloda son dünya şampiyonu İspanyol Enmanuel Reyes Pla'ya meydan okuyacak. Yarı finalde de Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman boy gösterip, final biletini almaya çalışacak.



Bandırma'nın ve Türk futbolunun acı günü

TRENDYOL 1. Lig ekibi Bandırma'nın 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada "Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük" denildi. Tolga, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. TFF ve kulüpler Tolga için başsağlığı mesajı yayınladı.



Dilay Özdemir kariyeri için büyük adım attı

Milli voleybolcu Dilay Özdemir hayatında yeni bir sayfa açtı. Kulüp ve milli takım kariyerindeki şampiyonlukları ve bireysel ödülleriyle öne çıkan, Eczacıbaşı forması giyen Özdemir; Hande Baladın ve ABD'li Bergen Reilly gibi yıldız voleybolcuların da yer aldığı Red Bull sporcu ailesine katıldı. Dilay, "Red Bull ailesinin parçası olmaktan ve Hande abla gibi başarılı sporcularla aynı çatı altında yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum, benim için çok değerli" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör