Hamza Yerlikaya: Yolumuzu aydınlatan bir Cumhurbaşkanımız var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman milli sporcuların yanında olduğunu belirten Yerlikaya, "Sporun ve sporcunun destekçisi, yolumuzu aydınlatan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizi bu konuda hiç yalnız bırakmadı. Amerika'dan geldi, Havvanur'la konuştu. Gündemi, şampiyonlarımızı takip eder. Allah ondan razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin. Durmak yok, çalışmaya devam." diye konuştu.

Havvanur ve Nurselen ile gurur duyduğunun altını çizen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Birisi Avrupa üçüncüsü oldu, birisi Avrupa şampiyonu oldu. Öncelikle bütün spor dallarına çok destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle az önce evladımız konuştu. Bize de sağ olsun selam söyledi. Kendisini çok seviyoruz. Spora çok büyük desteği var. Ülke üzerinde çok büyük emeği var. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olan Hamza Yerlikaya Bakan Yardımcımıza da özellikle teşekkür ediyorum. 19 yaşında Trabzon Araklı ilçesinde yaşayıp buralara kadar gelip büyüklerde Avrupa şampiyonu olan kızımızı ve Şırnak'ta yetişip böyle güzel bir kızımızın Avrupa üçüncüsü olması beni onurlandırdı. Ülkem adına çok gururluyum."

Kadınlar +80 kiloda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda, turnuvaya çok iyi hazırlandığını aktararak "Takımla birlikte, hocalarımla birlikte çok çalıştık. Sene başından beri hep kamptaydık. Burası için çok mücadele verdik. Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Altın madalya için çok çabaladım. Beni destekleyen hocalarıma ve aileme, başkanıma, herkese teşekkür ederim. Altın madalyayla ülkeme döneceğim için çok mutluyum, çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan ile görüştüğü için mutluluğunu dile getiren Havvanur, "Cumhurbaşkanım aradı, çok teşekkür ederim. İlk defa cumhurbaşkanımla konuştum. Onunla konuştuğum için çok gururluyum. Sağ olsun, var olsun." dedi.

Dört senedir boksla ilgilendiğini söyleyen milli sporcu, "Çalışacağız, daha çok çalışacağız. Hedefimizden şaşmayacağız. Benim 6. ya da 7. altın madalyam. Allah daha çok altın madalya nasip eylesin bana ve bütün takım arkadaşlarıma. En iyisini yaptık. Takımla birlikte en iyisini yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kadınlar 48 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Nurselen Yalgettekin ise ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katıldığını hatırlatarak "Öncelikle bakanıma, bizim yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz. Federasyon başkanımıza da aynı şekilde. Desteklerini, tesislerimizle esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Burada bronz madalya kazandığım için çok mutluyum. İnşallah daha güzelleri olacak. Umarım devamında altın madalyayla devam ederiz. Seneye de Dünya Şampiyonası var, orası için de hazırlıklarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör