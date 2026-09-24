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Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:58

Milli boksör Gizem Özer'den bronz madalya!

Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmayı başardı.

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AA
Milli boksör Gizem Özer’den bronz madalya!
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, bronz madalya elde etti.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Gizem Özer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli sporcu, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem Özer, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş. Önümde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Başta hocam Nazım Yiğit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Milli boksör Gizem Özer'den bronz madalya!
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