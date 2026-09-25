Bayrampaşa’ya 1 milyar 150 milyon TL’lik spor yatırımı

İstanbul Bayrampaşa
'da spor altyapısını güçlendirecek kapsamlı yatırım programı hayata geçirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bayrampaşa Belediyesi iş birliğinde ilçedeki spor tesislerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve altyapılarının güçlendirilmesini kapsayan 1 milyar 150 milyon TL'lik yatırım için temel atma ve tanıtım töreni düzenlendi.
Program kapsamında ilçedeki Arda Turan
, Semih Erden, Necip Uysal
, Cevatpaşa ve Mega Center spor tesislerinin yenilenmesi planlanırken, Bayrampaşa'daki diğer spor alanlarında da kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bakan Osman Aşkın Bak
, Bayrampaşa Stadı'nın tribünlerinin de yenileneceğini açıklarken, Türkiye genelindeki yatırımlara ilişkin "Spor tesisi devrimi var" dedi. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin, spor yöneticiliğindeki tecrübesinin ve gençler için çizdiği vizyonun önemli olduğunu
ifade etti.
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Mete Efendioğlu - Editör