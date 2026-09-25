Havvanur Kethüda Avrupa Şampiyonu

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda altın madalya elde etti. Organizasyonda Kethüda, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu 3 rauntta da üstünlük kurarak mağlup edip Avrupa Şampiyonu oldu. Trabzonspor'un sporcusu olan 19 yaşındaki milli boksör, ülkemize turnuvadaki ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. Gizem Özer, Esra Yıldız Kahraman ve Semih Gümüş de bronz elde etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finali yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonundan Avrupa şampiyonu Havvanur Kethüda ile konuştu. Başkan Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak, "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör