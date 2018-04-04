Instagram uygulaması kaldırıldı!

Apple Watch ve watchOS'deki çarpıcı gelişmelere rağmen son birkaç ay içinde bazı yüksek profilli uygulamalar Apple Watch'tan kaldırıldı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram da bu uygulamalar arasına katıldı.

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GÜNCELLEMEDEN SONRA UYGULAMA SİLİNİYOR

Bazı kullanıcılar iPhone'da Instagram uygulamasını güncelledikten sonra (39.0 sürümü) Apple Watch'la eşleştirme yapınca, akıllı saatteki Instagram uygulamasının kaldırıldığını gördü. Ancak sürüm notlarında ise genel olarak hata iyileştirmeleri olduğu ve performans iyileştirilmesi yapıldığından bahsedilmiş. Apple Watch Instagram uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir şeyden ise söz edilmiyor.

Sonuç olarak Instagram'ın Apple Watch uygulaması artık yok. Aslında Instagram, Apple Watch'un ilk günlerinden beridir olan sosyal ağ uygulamalarından biriydi. Uygulama yeni fotoğrafları, yorumları, uyarıları Apple'ın akıllı saati üstünden görmeyi sağlıyordu. Fakat uygulama güncellenmedi ve bu yüzden Apple Watch ve watchOS'nin yeni yeteneklerinden faydalanmadı. Mesela iPhone'a gerek kalmadan Apple Watch'a uygulama yüklenmesi gibi önemli bir özellikten yararlanmadı.

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UYGULAMA MEZARLIĞINDA

Artık Instagram, Apple Watch'un terk edilmiş, kullanılmayan uygulama mezarlığına katılmış durumda. Akıllı termostat üreticisi ecobee de yakın zamanda Apple Watch uygulamasını kaldırmıştı, ancak ecobee gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra yeni sürümü yayınlayacak görünüyor.

Apple kısa süre önce geliştiricilere yeni gereksinimler getirdi. Ancak Instagram uygulaması WatchKit 1.0 ile geliştirildi ve güncellenmedi.

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