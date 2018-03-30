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'ın GIF özelliği geri geldi

'ın kısa süre önce kaldırılan GIF özelliği şimdi geri geliyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 19:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 20:01
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'ın GIF özelliği geri geldi
Instagram'ın GIF özelliği geri geldi

Yaşanan ırkçılık suçlamaları yüzünden GIPHY desteğini uygulamadan kaldıran , aldığı önlemler sonrası GIF desteğini geri getirdiğini açıkladı.

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'ın GIF özelliği geri geldi
Instagram'ın GIF özelliği geri geldi

Geçtiğimiz dönemde Stories'e (Instagram Hikayeler) GIF desteği getiren şirket, bu özelliği kısa süre önce kapatmak zorunda kalmıştı.

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'ın GIF özelliği geri geldi
Instagram'ın GIF özelliği geri geldi
Yaşanan ırkçılık suçlamaları yüzünden GIPHY desteğini uygulamadan kaldıran 'dan kullanıcılarını sevindirecek bir adım geldi.
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'ın GIF özelliği geri geldi
Instagram'ın GIF özelliği geri geldi
Bugün Hikayeler için Giphy temelli GIF desteği geriye getirildi.
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'ın GIF özelliği geri geldi
Instagram'ın GIF özelliği geri geldi

KAPANMA SEBEBİ İSE...

GIF sağlayıcısı Giphy içerisinde ırkçı materyaller bulunmuş, bunun üzerine tüm GIF altyapısını kapatma kararı almıştı.

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'ın GIF özelliği geri geldi
Instagram'ın GIF özelliği geri geldi

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sorun çözüldü ve gerekli önlemler alındı. Benzer sorunu bir daha yaşamamak adına kontrol sürecini sıkılaştıran şirket, mevcut GIF arşivinin dört defa tarandığının altını çiziyor. (NTV)

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'ın GIF özelliği geri geldi
Instagram'ın GIF özelliği geri geldi
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