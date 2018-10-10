Instagram'dan zorbalığa karşı yeni araçlar

İnsanlar halihazırda Instagram'da gördükleri uygunsuz ve kırıcı içerikleri şikayet ederek platformdan kaldırılmasını sağlayabiliyor. Instagram, siber zorbalıkla mücadele adına daha fazla adım atılması gerektiği bilinciyle, platform üzerinde zorbalığı sınırlamak ve nezaketi yaygınlaştırmak adına yeni araçlar sunuyor. Bu araçlar:

Fotoğraflarda zorbalığı saptamak: Instagram artık fotoğraflarda ve açıklamalarında zorbalık barındıran içerikleri saptamak için makine öğrenimi teknolojisi kullanacak ve bu içerikler Topluluk Operasyonları ekibinin değerlendirmesine sunulacak.



Canlı videolarda zorbalık içeren yorumlara karşı filtre: Geçtiğimiz aylarda akış, keşfet ve profil sekmeleri için sunulan zorbalık içeren yorumlara karşı filtre artık canlı videolarda da uygulanacak.



Hürriyet'in haberine göre, yeni kamera efekti: Nezaketi yaygınlaştırmak adına Instagram, siber zorbalığa karşı duran dansçı ve oyuncu Maggie Ziegler iş birliği ile yeni bir kamera efekti sunuyor. Maddie Ziegler'ı takip eden insanlar bu yeni efekti otomatik olarak kamera efektleri arasında görebilecek.

INSTAGRAM'IN YENİ YÖNETİCİSİ ADAM MOSSERİ OLDU

INSTAGRAM HESABI NASIL KAPATILIR, SİLİNİR? INSTAGRAM HESABI SİLME!

INSTAGRAM'A HERKESİN BEKLEDİĞİ ÖZELLİK GELİYOR!