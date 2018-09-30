Instagram hesabı nasıl kapatılır, silinir? Instagram hesabı silme!

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıllarda bu sosyal medya platformu satın aldıklarını duyurarak büyük bombayı patlatmıştı. İşte o günden sonra büyük yenilik başladı. Instagram'a gelen yeni özelliklerin ardı arkası kesilmedi. Muhteşem özellikler sayesinde üye sayısını katlayan Instagram, en çok kullanıcısı bulunan sosyal ağların başında yerini aldı. Bunlara rağmen üye sayısı ne kadar artsa da bazı kullanıcılar 'Instagram hesabı nasıl silinir' sorusunun yanıtını sık sık araştırıyor. İnstagram hesabı silme ile ilgili tüm adımları aşağıda bulabilirsiniz.

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR, KAPATILIR?

1 – Hesabınızı silmek için www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ adresine gidiniz. Bu pencerede karşınıza 'Hesabını silmek istediğini duyduğumuz için üzgünüz. Sadece ara vermek istiyorsan, bunun yerine istediğin zaman Instagram hesabını geçici olarak kapatabilirsin'' açıklaması çıkacak.

2- Yukarıdaki açıklamanın altında 'hesabınızı neden siliyorsunuz' sorusu ile karşılaşacaksınız. Bu soruya yanıt veriniz.

3- Hemen ardından "Instagram hesabımı kalıcı olarak sil" seçeneğine tıklayarak hesabınızı tamamen silebilirsiniz.

NOT: Silmek istediğiniz kullanıcı adı ve parola ile giriş yapmayı unutmayınız.