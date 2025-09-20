Trend Galeri Trend Yaşam Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kuyumcuların ve bankaların fiyatlarını araştırmaya yöneldi. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Piyasalardaki yükseliş trendi sürerken altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altındaki güncel rakamları da etkiledi. İşte 20 Eylül 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları…

Giriş Tarihi: 20.09.2025 06:45
Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Yükseliş trendinin sürmesiyle birlikte hem kuyumcularda hem de bankalarda altın fiyatları yakından inceleniyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Eylül altın fiyatları anlık gelişmeler…

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.685,37 dolar
SATIŞ: 3.686,07 dolar

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 33.140,00 TL
SATIŞ: 33.641,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.902,48 TL
SATIŞ: 4.903,41 TL

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.557,41 TL
SATIŞ: 4.803,64 TL

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.167,00 TL
SATIŞ: 8.241,00 TL

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 32.567,00 TL
SATIŞ: 32.860,00 TL

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 33.419,00 TL
SATIŞ: 33.742,00 TL

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 16.334,00 TL
SATIŞ: 16.493,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Altın Fiyatları 20 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?