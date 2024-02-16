Zıpkın gerçekleri öğrenecek mi?
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 43. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Barbaros’tan hesap sormak üzere Ateş Kuşları’nın evine gelen Ayça, Zıpkın’ın elindeki patikleri görünce geçmişi hatırladı.
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